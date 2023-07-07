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Столтенберг надеется, что лидеры НАТО подтвердят: Украина станет членом Альянса

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.

Генсек НАТО отметил, что на саммите страны-члены сделают Украину еще сильнее и покажут свое видение будущего.

Он надеется, что лидеры Альянса согласуют пакет с тремя элементами, которые сделают Украину ближе к НАТО.

Первое - они согласуют годовую программу помощи, чтобы гарантировать полное взаимодействие между украинскими вооруженными силами и НАТО. Союзники обещают предоставить Украине 500 млн евро на основные потребности, как топливо и лекарства. Они также помогут обеспечить оборонные нужды Украины, включая военные госпитали.

Второе - они улучшат политические связи путем основания Совета Украина-НАТО.

Третий пункт Столтенберг озвучил так: "Я надеюсь, что лидеры Альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО и будут едиными в том, как приблизить Украину к ее цели".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Лидер Украины отмечал, что решение Альянса о поддержке членства Украины даст большую мотивацию нашим воинам.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО на период, пока страна не присоединится к Альянсу.

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НАТОЙенс Столтенберг