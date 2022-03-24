Столтенберг вважає війну Росії з НАТО малоймовірною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловися щодо можливості війни між Російською Федерацією та Альянсом. Вважає такий сценарій малоймовірним.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова CNN.
За словами Столтенберга, єдність країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни, однак він зауважив, що ситуація в Україні є непередбачуваною.
Натомість як додав генеральний секретар НАТО, внаслідок війни в Україні, Альянс зіткнувся з новою реальністю, у зв'язку з чим він повинен бути готовим до довгострокових перспектив.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що представник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік пояснив за яких умов в Україну можуть направити миротворчу місію.
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