Столтенберг вважає війну Росії з НАТО малоймовірною

За словами Столтенберга, єдність країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни, однак він зауважив, що ситуація в Україні є непередбачуваною.

Натомість як додав генеральний секретар НАТО, внаслідок війни в Україні, Альянс зіткнувся з новою реальністю, у зв'язку з чим він повинен бути готовим до довгострокових перспектив.