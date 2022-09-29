ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США назвали дату новой встречи в формате "Рамштайн"

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 20:44
В США назвали дату новой встречи в формате "Рамштайн" Фото: в США назвали дату новой встречи в формате "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Следующая встреча контактной группы по обороне Украины состоится уже 12 октября в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Джулиан Смит, которое приводит "Голос Америки".

По ее словам, сейчас США и другие страны Запада находятся в постоянном контакте с украинским военно-политическим руководством для того, чтобы знать все нужды украинских военных.

"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу", - отметила Смит.

Она также добавила, что сам процесс предоставления помощи Украине постоянно развивается.

"Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь (по итогам встречи "Рамштайн" - ред.). Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе", - подчеркнула посол.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ключевым предметом обсуждений на прошлой встрече в формате “Рамштайн”, которая состоялась 8 сентября, стало создание трехуровневой системы в сфере ПВО в нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Помощь Украине Война России против Украины
NEWS
Риск ядерных ударов "очень высок": в разведке назвали потенциальные цели России
Риск ядерных ударов "очень высок": в разведке назвали потенциальные цели России
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана