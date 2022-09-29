В США назвали дату новой встречи в формате "Рамштайн"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Джулиан Смит, которое приводит " Голос Америки ".

По ее словам, сейчас США и другие страны Запада находятся в постоянном контакте с украинским военно-политическим руководством для того, чтобы знать все нужды украинских военных.

"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу", - отметила Смит.

Она также добавила, что сам процесс предоставления помощи Украине постоянно развивается.

"Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь (по итогам встречи "Рамштайн" - ред.). Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе", - подчеркнула посол.