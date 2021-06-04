Столтенберг розкрив порядок денний саміту НАТО. Серед питань Україна

Першим пунктом порядку денного саміту НАТО, за словами Столтенберга, стане питання трансатлантичної безпеки. Обговорять Сирію, Іран та ситуацію в Південно-Китайському морі.

Наступним питанням саміту лідерів країн НАТО стане укріплення прихильності колективної оборону від усіх загроз та підвищення здатності Альянсу захищати всіх союзників.

Третім питанням саміту буде розробка задач із забезпечення стійкості в рамках всього альянсу. "Працювати з союзниками, щоб втілити їх в конкретні національні цілі. Для захисту нашої критично важливої інфраструктури", - сказав Столтенберг.

Також лідери країн НАТО обговорять стимулювання трансатлантичних інновацій, а також роль Альянсу у підтриманні міжнародного порядку, заснованого на правилах. НАТО планує укріплювати партнерські відносини з ЄС та налагоджувати нові зв'язки з іншими країнами.

Шостим питанням порядку денного, як розповів генсек НАТО, буде надання підтримки партнерам Альянсу "від Іраку до Йорданії і від Грузії до України".

"У таких сферах, як боротьба з тероризмом, протидія кібератакам, управління кризами та реформа оборони", - пояснив він.

Серед питань майбутнього саміту також буде проблема кліматичних змін, а також розробка стратегічної концепції НАТО на майбутні роки. А дев'ятим пунктом порядку денного будуть інвестиції в оборону.