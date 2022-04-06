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Війна в Україні може тривати роками, - генсек НАТО

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Брюссель, Середа 06 квітня 2022 17:53
Війна в Україні може тривати роками, - генсек НАТО Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Хоча Росія зараз концентрує свій наступ на схід України, НАТО не бачить "ніяких ознак" того, що мета Володимира Путіна з контролю над усією країною змінилася. Генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що війна може тривати роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив своє прагнення контролювати всю Україну, а також переписати міжнародний порядок, тому ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Ми повинні бути реалістами і розуміти, що це може тривати довго, багато місяців або навіть роки", - сказав він.

Міністри закордонних справ країн НАТО зустрічаються в середу і четвер, щоб обговорити посилення підтримки України.

Київ вимагає танків і винищувачів на додаток до систем оборони, вже наданих Заходом.

"Я не буду вдаватися в усі подробиці того, яке саме озброєння надають союзники, але я можу сказати, що в цілому те, що роблять союзники, має велике значення, включаючи деякі більш важкі системи в поєднанні з більш легкими системами", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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