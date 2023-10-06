Столтенберг назначил группу для анализа подхода НАТО к южным соседям

Североатлантический альянс намерен определить подход к странам Ближнего Востока и другим южным соседям. Для этого создали группу экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назначил группу независимых экспертов для поддержки анализа подхода НАТО к южному соседству - в частности, к Ближнему Востоку, Северной Африке и Сахельскому региону (регион в северной части центральной Африки, куда входит 14 стран - ред.)", - сказано в сообщении Альянса.

Там уточняют, что глубокий анализ отношений НАТО с южными соседями начали еще на Вильнюсском саммите, который прошел в начале июля этого года. К следующей встрече лидеров в Вашингтоне хотят подготовить конкретные предложения по этому вопросу.

Задача группы, которую назначил генсек, состоит в том, чтобы подготовить доклад. Он должен помочь союзникам оценить развитие событий в южных странах-соседях и определить конкретные рекомендации для формирования будущего подхода Альянса.

Планируется, что доклад будет содержать возможности для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества со странами-партнерами, международными организациями и другими заинтересованными сторонами на юге.

Согласно планам, документ представят Столтенбергу перед встречей министров иностранных дел стран Альянса, которая состоится в апреле 2024 года.

Напомним, еще в прошлом году в СМИ сообщали о том, что на Ближнем Востоке хотят создать аналог НАТО. Одной из его целей может быть противодействие Ирану.