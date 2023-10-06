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Столтенберг призначив групу для аналізу підходу НАТО до південних сусідів

П'ятниця 06 жовтня 2023 20:58
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Столтенберг призначив групу для аналізу підходу НАТО до південних сусідів Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс має намір визначити підхід до країн Близького Сходу та інших південних сусідів. Для цього створили групу експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

"Генеральний секретар Єнс Столтенберг призначив групу незалежних експертів для підтримки аналізу підходу НАТО до південного сусідства - зокрема до Близького Сходу, Північної Африки та Сахельського регіону (регіон у північній частині центральної Африки, куди входить 14 країн - ред.)", - сказано у повідомленні Альянсу.

Там уточнюють, що глибокий аналіз відносин НАТО з південними сусідами розпочали ще на Вільнюському саміті, який відбувся на початку липня цього року. До наступної зустрічі лідерів у Вашингтоні хочуть підготувати конкретні пропозиції щодо цього питання.

Завдання групи, яку призначив генсек, полягає у тому, щоб підготувати доповідь. Вона повинна допомогти союзникам оцінити розвиток подій у південних країнах-сусідах та визначити конкретні рекомендації щодо формування майбутнього підходу Альянсу.

Планується, що доповідь міститиме можливості для подальшої взаємодії та співробітництва з країнами-партнерами, міжнародними організаціями та іншими зацікавленими сторонами на півдні.

Згідно з планами, документ представлять Столтенбергу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Альянсу, яка відбудеться у квітні 2024 року.

Нагадаємо, ще минулого року у ЗМІ повідомляли про те, що на Близькому Сході хочуть створити аналог НАТО. Однією з його цілей може бути протидія Ірану.

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