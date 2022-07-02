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Близький Схід може створити аналог НАТО: що відомо

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Субота 02 липня 2022 18:59
Близький Схід може створити аналог НАТО: що відомо Фото: Близький Схід може створити аналог НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Напередодні саміту країн Близького Сходу, у світі заговорили про можливе створення аналога НАТО. Військовий союз зберігатиме стабільність в регіоні й протистоятиме Ірану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

У саміті візьмуть участь країни Перської затоки, Йорданії, Єгипту та Іраку. Наразі ж невідомо, чи справді обговорюватиметься питання створення аналога військового союзу, однак події останніх тижнів вказують на його актуальність.

Видання Wall Street Journal відзначає, що під егідою США в єгипетському Шарм-еш-Шейху нещодавно пройшли таємні переговори представників командування Єгипту, Йорданії, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Катару. Джерело близьке до цих переговорів відзначає, що це можна назвати початковим етапом в розробці "стратегії захисту від загальної загрози".

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, зі свого боку, також нещодавно підтвердив інформацію про те, що його країна бере участь у роботі над Близькосхідним альянсом протиповітряної оборони (MEAD).

Серйозні перестановки у близькосхідному регіоні ще більше наблизили появу аналогу НАТО. Ізраїль продовжує налагоджувати відносини з сусідніми регіонами, а Іран тим часом все більше становиться ізгоєм. Занепокоєння через іранську ядерну програму ще більше зближує регіон.

Водночас відхід США з Близького Сходу означає те, що гарантії безпеки лягають на плечі самого ж регіону.

"Настав час знайти новий підхід до вирішення внутрішніх проблем - від геополітичних до економічних. Особливо після пандемії Covid-19 і на тлі нестабільності, спричиненої війною в Україні", - заявив експерт Центру політичних та стратегічних досліджень "Аль-Ахрам" у Каїрі Ахмед ель-Сайєд.

Король Йорданії Абдалла II також заявив про підтримку створення близькосхідного військового союзу.

Попри усе, інтерес партнерів до ізраїльського новітнього озброєння є величезним. Ізраїль, зі свого боку, є не просто учасником переговорів - вся структура передбачуваного альянсу буде будуватися навколо нього.

Також очевидно, що альянс складатиметься лише з арабських країн, які мають стійкі відносини з Ізраїлем або ж опосередковані через США. Йдеться про:

  • Єгипет;
  • Йорданію;
  • ОАЕ;
  • Бахрейн;
  • Марокко;
  • Саудівську Аравію;
  • Оман;
  • Катар;
  • Кувейт.

Ліван та Сирія, зі свого боку, підтримують тісні зв’язки з Іраном, у зв’язку з чим залучити їх до можливого альянсу буде практично неможливо.

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