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Столтенберг пригрозив РФ політичними та економічними наслідками за напад на Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пригрозив Росії політичними та економічними наслідками у разі агресії проти України. Він додав, що Альянс відстежує незвичайну активність російських військ на українському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга.

"Будь-яка майбутня агресія проти України матиме для Росії високу ціну, політичні та економічні наслідки", - сказав генсек НАТО на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Столтенберг зазначив, що НАТО вдруге цього року спостерігає незвичайну концентрацію російських військ біля кордонів України. За його словами, Альянс відзначає скупчення важких озброєнь, артилерії і десятки тисяч військових.

Генсек НАТО підкреслив, висока концентрація російських військ не була спровокована будь-якими діями і незрозуміла, що підвищує ризики неправильного сприйняття ситуації, що склалася.

Столтенберг в черговий раз закликав Росію до деескалації і знизити напруженість в регіоні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав найгірший сценарій вторгнення Росії.

Зазначимо, за даними української розвідки, Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.

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НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенберг