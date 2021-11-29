Столтенберг пригрозив РФ політичними та економічними наслідками за напад на Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пригрозив Росії політичними та економічними наслідками у разі агресії проти України. Він додав, що Альянс відстежує незвичайну активність російських військ на українському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга.
"Будь-яка майбутня агресія проти України матиме для Росії високу ціну, політичні та економічні наслідки", - сказав генсек НАТО на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.
Столтенберг зазначив, що НАТО вдруге цього року спостерігає незвичайну концентрацію російських військ біля кордонів України. За його словами, Альянс відзначає скупчення важких озброєнь, артилерії і десятки тисяч військових.
Генсек НАТО підкреслив, висока концентрація російських військ не була спровокована будь-якими діями і незрозуміла, що підвищує ризики неправильного сприйняття ситуації, що склалася.
Столтенберг в черговий раз закликав Росію до деескалації і знизити напруженість в регіоні.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав найгірший сценарій вторгнення Росії.
Зазначимо, за даними української розвідки, Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.