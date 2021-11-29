Столтенберг пригрозив РФ політичними та економічними наслідками за напад на Україну

"Будь-яка майбутня агресія проти України матиме для Росії високу ціну, політичні та економічні наслідки", - сказав генсек НАТО на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Столтенберг зазначив, що НАТО вдруге цього року спостерігає незвичайну концентрацію російських військ біля кордонів України. За його словами, Альянс відзначає скупчення важких озброєнь, артилерії і десятки тисяч військових.

Генсек НАТО підкреслив, висока концентрація російських військ не була спровокована будь-якими діями і незрозуміла, що підвищує ризики неправильного сприйняття ситуації, що склалася.

Столтенберг в черговий раз закликав Росію до деескалації і знизити напруженість в регіоні.