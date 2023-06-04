Столтенберг прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Star .

Отмечается, что переговоры проходят в закрытом для печати режиме.

"Встреча в офисе Долмабахче закрыта для прессы", - пишет издание.

Вступление Швеции в НАТО

После подачи заявки на вступление в НАТО Швеция уже более года пытается стать новым членом Альянса. Сегодня же ее членство отказывается ратифицировать Венгрия и Турция.

Конфликт с Турцией

Конфликт между Стокгольмом и Анкарой состоит в том, что Турция обвиняет страну в "поддержке терроризма". Еще больше обострило ситуацию сожжения Корана напротив посольства Анкары в Швеции.

Тем временем президент США Джо Байден верит в то, что Стокгольм уже в скором времени вступит в Североатлантический альянс. Также относительно ратификации членства Швеции спокоен и лично генеральный секретарь НАТО.

"Мы будем иметь тесные контакты с Анкарой, с президентом Эрдоганом, чтобы помочь этому процессу пройти как можно быстрее", - заявил недавно Столтенберг во время разговора с журналистами.