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Столтенберг про пропозицію Польщі щодо миротворців: НАТО не відправить війська до України

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ініціативу Польщі направити миротворчу місію до України. За його словами, альянс не буде відправляти свої війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"НАТО не бере участі в конфлікті, ми продовжуємо підтримувати Україну, але не є стороною конфлікту... НАТО не буде посилати війська до України ... Важливо розуміти, що потрібно запобігти можливій війні між НАТО і Росією", - зазначив Столтенберг.

При цьому він не став оцінювати можливість повторення місії в Іраку, коли деякі країни-учасниці НАТО сформували коаліцію, не залучаючи до неї сам альянс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польський президент Анджей Дуда на саміті НАТО запропонує ввести миротворчу місію альянсу до України.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден під час візиту до Польщі обговорить питання миротворчої місії.

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НАТОЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України