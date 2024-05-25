Столтенберг объяснил разницу между разрешением Украине бить по РФ и вмешательством НАТО в войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса не планируют участвовать в боевых действиях против России на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Его предшественник на посту генсека Альянса Андерс Фог Расмуссен 14 мая призвал разрешить странам НАТО в Восточной Европе использовать наземные средства противовоздушной обороны для уничтожения направленных на Украину российских ракет и беспилотников.

Но Столтенберг отверг эту идею. "Мы не будем стороной конфликта", - сказал он.

По его словам, задача состоит в том, чтобы "не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе".

Он также провел разницу между поставками оружия, учениями и военными действиями.

"Мы проводим учения, мы предоставляем оружие, боеприпасы Украине, но мы не будем принимать непосредственного участия с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или в Украине. Это совсем другое дело", - сказал генсек Альянса.