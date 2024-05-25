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Столтенберг объяснил разницу между разрешением Украине бить по РФ и вмешательством НАТО в войну

Суббота 25 мая 2024 03:54
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Столтенберг объяснил разницу между разрешением Украине бить по РФ и вмешательством НАТО в войну Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса не планируют участвовать в боевых действиях против России на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Его предшественник на посту генсека Альянса Андерс Фог Расмуссен 14 мая призвал разрешить странам НАТО в Восточной Европе использовать наземные средства противовоздушной обороны для уничтожения направленных на Украину российских ракет и беспилотников.

Но Столтенберг отверг эту идею. "Мы не будем стороной конфликта", - сказал он.

По его словам, задача состоит в том, чтобы "не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе".

Он также провел разницу между поставками оружия, учениями и военными действиями.

"Мы проводим учения, мы предоставляем оружие, боеприпасы Украине, но мы не будем принимать непосредственного участия с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или в Украине. Это совсем другое дело", - сказал генсек Альянса.

Введение иностранных войск в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести свои войска в Украину, чтобы помочь ВСУ не проиграть войну.

Заявление вызвало острую реакцию. Германия, Чехия, Испания, Италия и большинство стран НАТО высказались против этой идеи. Зато Литва, Латвия, Эстония и Канада готовы рассмотреть такую возможность в перспективе.

Впоследствии союзники по НАТО заявили, что готовы отправить свои армии в Украину, но не для участия в боевых действиях, а для обучения Сил обороны.

Добавим, что Йенс Столтенберг также поддержал идею разрешить Украине наносить удары по объектам на территории России с помощью западных вооружений.

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Йенс Столтенберг
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