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Столтенберг увидел прогресс в рассмотрении заявки Швеции на вступление в НАТО

Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сейчас есть прогресс по заявке Швеции на членство в НАТО, а переговоры возобновятся уже в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, которое приводит Reuters.

"Я и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Турция, Финляндия и Швеция встретятся в штаб-квартире НАТО в середине марта", – говорится в заявлении.

Отмечается, что эта встреча необходима для решения проблем, с которыми все столкнулись, когда дело дошло до ратификации Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО.

Столтенберг, встречавшийся с Эрдоганом на прошлой неделе в Анкаре, высказался по этому поводу более оптимистично, чем в прошлые месяцы.

"Я вижу прогресс. Моя цель - сделать Финляндию и Швецию полноправными членами до саммита НАТО, который состоится в Литве с 11 по 12 июля", - добавил Столтенберг.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что Турция, Швеция и Финляндия намерены уже в марте возобновить переговоры по вступлению двух стран в НАТО.

Ранее мы писали, что парламент Венгрии приступит к рассмотрению соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта.

Также сообщалось, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции.

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НАТОШвецияЙенс Столтенберг