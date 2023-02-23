Столтенберг увидел прогресс в рассмотрении заявки Швеции на вступление в НАТО

"Я и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Турция, Финляндия и Швеция встретятся в штаб-квартире НАТО в середине марта", – говорится в заявлении.

Отмечается, что эта встреча необходима для решения проблем, с которыми все столкнулись, когда дело дошло до ратификации Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО.

Столтенберг, встречавшийся с Эрдоганом на прошлой неделе в Анкаре, высказался по этому поводу более оптимистично, чем в прошлые месяцы.

"Я вижу прогресс. Моя цель - сделать Финляндию и Швецию полноправными членами до саммита НАТО, который состоится в Литве с 11 по 12 июля", - добавил Столтенберг.