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Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО, но не уточнил формат

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. При этом пока не известно, в каком формате это буде происходить - лично или по видеосвязи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Президент Зеленский присоединится к нам на встрече по созданию Совета НАТО по вопросам Украины (по сотрудничеству НАТО и Украины, - ред.). Это будет платформа по кризисным консультациям и принятию решений, где мы все будем находиться как равные и достигать понимания в вопросах безопасности", - сказал он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что на саммите союзники сделают большие шаги к трем новым планам защиты, чтобы противостоять двум основным проблемам Альянса - России и терроризму.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля. На нем Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО после окончания войны.

Ранее в Офисе президента отмечали, что Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО только при условии, что Украина получит удовлетворительный результат.

Недавно спикера президента Сергей Никифоров отметил, что решение о визите Зеленского на саммит НАТО в Литве будет зависеть от ситуации на передовой.

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Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг