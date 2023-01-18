Столтенберг подтвердил консультации в НАТО по отправке Украине танков

"Это ключевой момент в войне и необходимо значительное увеличение поддержки Украины", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Если мы хотим мирного решения путем переговоров завтра, нам нужно предоставить больше оружия сегодня", - добавил он.

Столтенберг заявил, что консультации по передаче танков продолжаются, при этом он приветствовал решение Великобритании передать Украине Challenger.

Кроме танков генсек НАТО отметил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, боеприпасы, запасные части и возможности технического обслуживания.

По его словам, ситуация на фронтах стабилизировалась за последние недели, но длительные ожесточенные бои в Бахмуте продемонстрировали важность предоставления большего количества оружия для поддержки Украины.

"Президент Путин не показал никаких признаков подготовки к миру, и потому он должен понять, что не может победить на поле боя", - добавил Столтенберг.

Напомним, экс-командующий сил НАТО в Европе Уэсли Кларк отметил, что Украине нужно больше танков и артиллерии для борьбы с россиянами. Так,

Кроме того, Польша рассчитывает, что западные партнеры предоставят Украине до 100 боевых танков.

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