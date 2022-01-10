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Столтенберг про переговори з Росією: можуть запобігти новому конфлікту в Європі

Автор: Олександр Мороз

Переговори Росії з США і НАТО можуть запобігти початку нового збройного конфлікту в Європі. Зокрема, в альянсі розраховують, що вони дозволять погодити подальший процес деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга перед засіданням комісії Україна-НАТО.

"Я вітаю сьогоднішню зустріч в Женеві, яка проходить між США і Росією. Я не чекаю, що ці зустрічі вирішать всі питання. Ми можемо сподіватися, що узгодимо подальший шлях і процес... Ми вважаємо, що добра воля з боку Росії і з боку НАТО дозволить налагодити взаємодію, яка допоможе запобігти новому збройному конфлікту в Європі", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні США і Росія почали офіційні переговори в Женеві щодо так званих "гарантій безпеки".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає вимоги російського президента Володимира Путіна про "гарантії безпеки" нелегітимними, оскільки зачіпають українські інтереси.

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НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенберг