Столтенберг про переговори НАТО і Росії: наші розбіжності по Україні буде складно подолати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що зустріч Ради НАТО-Росія була важливою. При цьому він підкреслив, що в ході переговорів була серйозна дискусія щодо ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками Ради Росія-НАТО.

"Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО, головною темою якого стали потенційна загроза військового вторгнення РФ в Україну та американська присутність в Європі. Також Москва представить свої вимоги щодо нерозширення НАТО на схід, у тому числі за рахунок України.

Крім того, The New York Times писав, що Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.