RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Столтенберг про переговори НАТО і Росії: наші розбіжності по Україні буде складно подолати

Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що зустріч Ради НАТО-Росія була важливою. При цьому він підкреслив, що в ході переговорів була серйозна дискусія щодо ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками Ради Росія-НАТО.

"Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО, головною темою якого стали потенційна загроза військового вторгнення РФ в Україну та американська присутність в Європі. Також Москва представить свої вимоги щодо нерозширення НАТО на схід, у тому числі за рахунок України.

Крім того, The New York Times писав, що Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаЄнс Столтенберг