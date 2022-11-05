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Столтенберг оценил риски применения Россией ядерного оружия против Украины

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Риски применения Россией ядерного оружия остаются низкими. Однако последствия для нее будут катастрофическими.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью для NTV.

"Риск применения Россией ядерного оружия в Украине низкий, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно", - заявил Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, Россия ведет безответственно и безрассудно. Он отметил, что применение ядерного оружия изменит характер конфликта, а в ядерной войне не будет победителей.

"Мы четко даем этот месседж. Изменений в ядерной позиции России не наблюдается", - заметил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, применение Россией ядерного оружия обернется катастрофой для главы Кремля Владимира Путина и всей страны в целом.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Россия больше не будет существовать в случае, если она применит свое ядерное оружие.

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