Столтенберг оценил риски применения Россией ядерного оружия против Украины

Риски применения Россией ядерного оружия остаются низкими. Однако последствия для нее будут катастрофическими.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью для NTV.

"Риск применения Россией ядерного оружия в Украине низкий, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно", - заявил Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, Россия ведет безответственно и безрассудно. Он отметил, что применение ядерного оружия изменит характер конфликта, а в ядерной войне не будет победителей.

"Мы четко даем этот месседж. Изменений в ядерной позиции России не наблюдается", - заметил Столтенберг.