Рютте избрали новым генсеком НАТО, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис, объявил на прошлой неделе, что он покинул гонку, поскольку не смог набрать популярность", - добавляют в статье.

Как пишет издание, союзники по НАТО в среду, 26 июня, избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО, "поскольку война в Украине бурлит на пороге".

Назначение Рютте

Еще в ноябре 2023 года Politico писало, что Марк Рютте считается фаворитом на пост нового главы НАТО. При этом, как писали журналисты, против его кандидатуры выступали в США.

Причиной называлось недостаточное расходование средств его правительством на оборону Альянса. Не в пользу Рютте "работал" и тезис о том, что "пришло время для женщины на посту главы НАТО".

Но уже 25 июня СМИ сообщили о том, что о назначении Рютте объявят 26 июня. Марк Рютте заменит Йенса Столтенберга на его должности. Подробнее о том, кто такой Рютте - в материале РБК-Украина.

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