Новый генсек НАТО. Кто такой Марк Рютте и какая его позиция по Украине

Марк Рютте начинает работу в должности генерального секретаря НАТО сегодня, 1 октября. Бывший премьер Нидерландов сменит Йенса Столтенберга, который возглавлял Альянс в течение последних 10 лет.

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Новый генсек НАТО вступает в должность

Летом этого года стало известно, что Марк Рютте вступит в должность нового генерального секретаря Организации Североатлантического договора. После долгих переговоров и преодоления несогласия Венгрии, Турции и Словакии его кандидатуру поддержали все союзники.

Рютте приступает к работе в Альянсе в день окончания полномочий его предшественника Йенса Столтенберга – 1 октября 2024. По этому поводу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе запланирован ряд мероприятий:

в 10:00 (по Киеву) начнется официальная церемония с возложением цветов с общим выходом Рютте и Столтенберга;

в 11:00 – передача полномочий в Североатлантическом совете;

в 11:35 – краткие обращения нового и бывшего генсеков к персоналу;

в 12:30 – пресс-конференция Марка Рютте как руководителя НАТО.

Фото: Рютте возглавит НАТО 1 октября 2024 (Getty Images)

Новый генеральный секретарь будет работать в должности как минимум следующие 4 года, но срок его полномочий с согласия всех сторон может быть продлен.

К примеру, йенс Столтенберг возглавлял Альянс 10 лет (с 4 отсрочками). В последний раз его полномочия продлялись, чтобы сохранить стабильность НАТО на фоне войны России в Украине.

Что известно о Марке Рютте

Новому генсеку НАТО 57 лет. Он родился в Гааге (Нидерланды) в многодетной семье, был младшим из 7 детей. Его отец работал в торговой компании, а мать – секретарем.

В юные годы мечтал стать музыкантом, однако поступил в Лейденский университет и получил степень магистра по истории. Во время учебы занимался общественной деятельностью.

Активно участвовал в молодежном движении Народной партии за свободу и демократию, а также возглавлял его на протяжении 3-х лет. В начале 1990-х был председателем совета партии.

Некоторое время Марк Рютте работал в корпорации Unilever, был менеджером по персоналу в одной из дочерних компаний. В то же время, он не оставлял политической деятельности. Был наблюдателем от Народной партии за свободу и демократию на выборах в 2002-м.

Впоследствии занимал должности Госсекретаря по социальным вопросам и занятости, Госсекретаря по высшему образованию, науке и культуре.

В 2006 году возглавил Народную партию за свободу и демократию, а в 2010 был назначен премьер-министром Нидерландов. Его переизбирали в должность 4 раза, и в целом Марк Рютте был главой правительства почти 14 лет (2010-2024).

Фото: Рютте 14 лет был премьером Нидерландов (Getty Images)

За время своей политической карьеры премьер Нидерландов неоднократно демонстрировал способность возглавлять разные коалиции и улаживать политические споры. Издание Reuters писало, что Рютте называют "тефлоновым Майком" за прагматизм и умение находить консенсусы в сложных вопросах.

Марк Рютте давно заручился поддержкой Йенса Столтенберга, который называл его своим "близким другом" и "сильным кандидатом на пост нового генсека НАТО". Также нидерландский политик наладил отношения с президентом США Джо Байденом и другими членами Североатлантического альянса.

Кроме того, он стал одним из немногих лидеров Европы, пытавшихся поддерживать стабильные отношения с Дональдом Трампом. Как писало Politico, Рютте получил прозвище "заклинатель Трампа" после того, как в 2018 году он смог успокоить тогдашнего американского лидера, когда тот сетовал на недостаточные расходы на оборону со стороны европейских союзников НАТО.

При этом вероятное возвращение Трампа в кресло президента США после выборов в ноябре 2024 может стать одним из главных вызовов для Рютте как генсека НАТО, ведь рамп много раз скептически высказывался об Альянсе.

Среди других вызовов для нового генсека издания Politico отмечает:

обеспечение соблюдения требований к союзникам увеличить расходы на оборону;

преодоление недовольств восточного фланга НАТО (страны Балтии), которые могут потребовать увеличения представительства в Альянсе;

необходимость убеждения в "жизнеспособности" НАТО не только Трампа, если тот станет следующим президентом США, но также европейских политиков;

и одна из главных задач – противостояние российской агрессии и поддержка Украины.

Больше о том, как Рютте шел к новой должности и с какими вызовами ему придется столкнуться, можно прочесть в отдельном материале.

Верный союзник? Позиция Рютте по войне в Украине

Марк Рютте поддерживал Украину с начала войны и резко критиковал российского лидера Владимира Путина. Как пишет Reuters, нидерландский политик является верным союзником Украины и сторонником президента Владимира Зеленского.

Он начал активно выступать против действий РФ после авиакатастрофы самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донецкой областью в 2014 году, когда большинство жертв трагедии оказались гражданами Нидерландов.

Во время полномасштабного вторжения РФ в качестве премьера Нидерландов Рютте стал одним из инициаторов коалиции истребителей. Нидерланды – первая страна, передавшая F-16 Украине в июле 2024. Также Марк Рютте поддержал коалиции по поставке танков, усилению противовоздушной обороны и др.

Что касается членства Украины в НАТО, Марк Рютте заявлял, что перспектива вступления есть, но когда это произойдет невозможно сказать.

"Мы уже раньше говорили, что такая перспектива есть. Вопрос только в том, какой шаг будет следующим? К чему мы придем, так это, в любом случае, я так думаю, это то, что мы поднимем Украину до уровня НАТО с точки зрения стандартов НАТО... И тогда, конечно, возникает вопрос, когда это произойдет? Сейчас это невозможно предсказать. Об этом действительно можно говорить только в будущем", – отметил он во время саммита в Вильнюсе в 2023 году.

Фото: Марк Рютте выступает в поддержку Украины (Getty Images)

При содействии Марка Рютте в апреле 2024 в Гааге состоялась конференция Justice for Ukraine, в ходе которой 44 страны-участницы поддержали создание спецтрибунала по преступной российской агрессии и инициативу использования замороженных активов РФ в пользу Украины. В частности, по итогам конференции был запущен "Реестр убытков", нанесенных войной РФ в Украине.

Премьер Нидерландов не раз посещал Украину. Весной 2024 в Харькове Марк Рютте и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности между странами.

В документе зафиксировано предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет. Вскоре Нидерланды выделили дополнительно еще 1 млрд евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление.

При подготовке материала использовались: публикации NOS, Reuters, Politico, данные с официального сайта НАТО, информация из Wikipedia.