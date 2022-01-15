Росія може наростити поставки газу до Європи, але є умова
Російська Федерація може наростити поставки газу до Європи. Але для цього сторонам треба укласти довгострокові контракти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За словами російського віце-прем'єра Олександра Новака, Москва готова поставляти більше газу до Європу, але має бути зрозуміла збутова політика, оскільки інвестиції у видобуток вимагають час, щоб окупитися.
"Тому ми завжди виступали за те, щоб довгострокові контракти в першу чергу були тією системою енергобезпеки споживачів, які використовують такі енергоносії", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що Росія причетна до газової кризи в Європі, оскільки могла на третину збільшити поставки, але в той же час на сьогодні тримає спотові продажі обмеженими.
До цього в Росії стверджували, що ситуація з цінами в Європі буде більш стабільною, якщо більша частина споживання забезпечуватиметься за рахунок довгострокових поставок з Росії, Алжиру та Норвегії.