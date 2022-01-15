Росія може наростити поставки газу до Європи, але є умова

Російська Федерація може наростити поставки газу до Європи. Але для цього сторонам треба укласти довгострокові контракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За словами російського віце-прем'єра Олександра Новака, Москва готова поставляти більше газу до Європу, але має бути зрозуміла збутова політика, оскільки інвестиції у видобуток вимагають час, щоб окупитися.

"Тому ми завжди виступали за те, щоб довгострокові контракти в першу чергу були тією системою енергобезпеки споживачів, які використовують такі енергоносії", - зазначив він.