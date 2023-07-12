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Столтенберг назвал задачи нового Совета Украина-НАТО

Новина українською →
Украина, Среда 12 июля 2023 13:32
Столтенберг назвал задачи нового Совета Украина-НАТО Фото: Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (twitter.com/jensstoltenberg)
Автор: Александр Белоус

На саммите НАТО в Вильнюсе было принято решение создать вместо Комиссии Украина-НАТО новый Совет Украина-НАТО. Он будет решать кризисные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Вильнюсе.

"В Совете буду председательствовать я, поэтому никто блокировать индивидуально не будет. У нас могут проводиться кризисные консультации. Если Зеленский захочет присоединиться - никто не будет блокировать", - сказал он, ответчая на вопрос, сможет ли Венгрия заблокировать заседание Совета.

По его словам, это один из элементов, чтобы приблизить Украину к членству в НАТО.

"Мы будем как равные и будем решать в рамках кризисных консультаций, которые могут созвать любой член Совета", - добавил он.

Столтенберг сообщил, что учреждение Совета Украина-НАТО является одним из трех элементов пакета, который согласован в Вильнюсе, чтобы приблизить Украину к НАТО. "Кроме того, цель - укрепить политические связи", - сказал он.

По его словам, Совет отличается от предыдущей Комиссии прежде всего тем, что он имеет право принимать решения. Предусмотрены встречи на уровне глав правительств, министров и на военном уровне.

"Это будет важным политическим учреждением, мы сможем работать как равные", - добавил генсек.

Создание Совета

На саммите НАТО в Вильнюсе лидеры государств согласовали ряд мер, направленных на углубление связей с Киевом. Союзники пообещали многолетнюю помощь Украине; создали новый Совет НАТО-Украина, который соберется позже 12 июля; ускорили процесс, который позволит Украине вступить в НАТО, отменив ПДЧ.

РБК-Украина активно следит и за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе, все главные новости читайте по ссылке.

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