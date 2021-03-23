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Столтенберг назвав основні виклики безпеки НАТО: серед них Росія

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 23 березня 2021 08:43
Столтенберг назвав основні виклики безпеки НАТО: серед них Росія Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Північноатлантичний альянс (НАТО) 23-24 березня проведе нараду на рівні міністрів закордонних справ для підготовки ґрунту до майбутнього саміту НАТО. Міністри обговорять основні виклики безпеки Альянсу, серед яких, зокрема, діяльність Росії.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

"Ми повинні проявити сміливість і амбіційність, щоб побудувати сильний Північноатлантичний альянс в майбутньому, оскільки ми живемо у небезпечному і конкурентному світі, де проблеми не знають кордонів", - сказав генсек Альянсу Йенс Столтенберг.

За його словами, серед основних викликів "дестабілізує діяльність Росії, загроза тероризму, витончені кібератаки, проривні технології, підйом Китаю та зміна клімату".

"Росія продовжує придушувати мирних інакомислячих у себе вдома, і демонструє зразок агресивної поведінки за кордоном, у тому числі з кібератаками і спробами втрутитися у наші вибори і підірвати наші демократії", - зазначив генсек НАТО.

Столтенберг додав, що Альянс залишається прихильним подвійного підходу до Росії.

"Сильне стримування і оборона в поєднанні з відкритістю до конструктивного діалогу", - пояснив він.

При цьому поки невідомі дата і формат майбутнього саміту НАТО.

Нагадаємо, раніше Великобританія заявила, що Росія залишається серйозною загрозою для європейської безпеки.

Також повідомлялося, що НАТО нарощує свою присутність в Чорному морі через агресивні дії Росії.

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