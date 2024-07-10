Столтенберг: лучший способ обеспечить "прекращение огня" - это членство Украины в НАТО

Столтенберг отметил, что если бои в Украине прекратятся, то он хочет убедиться, что это действительно будет концом войны, "потому, что то, что мы видели, является путем агрессии"

Он напомнил, что сначала Россия аннексировала Крым, а через несколько месяцев оккупанты пошли на восток Донбасса.

"Мы сказали, что это недопустимо. Тогда у нас было первое Минское соглашение об определении линии прекращения огня. Это было нарушено, и Россия продвинула линию фронта дальше на запад в 2014 году. У нас был "Минск-2" в 2015 году, и тогда россияне ждали семь лет и имели полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году", - сказал генсек НАТО.

В результате, по его словам, "мы увидели схему, когда россияне брали Украину кусочками".

"Итак, если сейчас будет новое прекращение огня, новое соглашение, мы должны быть на 100% уверены, что на этом она закончится, независимо от того, где эта линия. И поэтому я твердо верю, что во время прекращения боевых действий мы должны обеспечить, чтобы у Украины были возможности для сдерживания будущей агрессии со стороны России", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что для прекращения огня на фронте Украине необходимы гарантии безопасности.

"И, конечно, самой лучшей и сильной гарантией безопасности будет 5 статья. Поэтому я считаю, что способ обеспечить прекращение этого - это фактически членство в НАТО", - отметил генсек Альянса.