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Столтенберг: НАТО збільшило присутність у регіоні Чорного моря

Новини » Політика     12.12.2019 - 19:42
Столтенберг: НАТО збільшило присутність у регіоні Чорного моря
Фото: Єнс Столтенберг (president.gov.ua)

Протягом 2019 року війська НАТО провели 5 великих навчань у Чорноморському регіоні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер констатував збільшення присутності Альянсу у Чорноморському регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Так, під час зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим генсек НАТО заявив, що присутність Альянсу на морі, суходолі та у повітрі Чорноморського регіону збільшилася.

"Ми погодилися із важливістю присутності НАТО у регіоні Чорного моря. Безпекова ситуація змінюється - і НАТО відповідає. Ми зміцнили нашу присутність у Чорноморському регіоні на суходолі, на морі та у повітрі - завдяки багатонаціональній бойовій оперативній групі в місті Крайова, повітряному патрулюванню та потужній військово-морській присутності", - заявив він.

Крім того, Столтенберг нагадав, що цього року війська НАТО провели 5 масштабних навчань у Чорноморському регіоні, в тому числі навчання за участі України та Грузії.

"Ми також збільшили допомогу нашим партнерам у цьому регіоні, шляхом тренування для військово-морських сил та берегової охорони, заходів у порти та проведення навчань. Постійна військово-морська група НАТО проводить регулярні тренування з кораблями Грузії і України, що покращує нашу здатність працювати разом з ними у Чорноморському регіоні", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болгарія запропонувала розмістити у Варні координаційний центр військово-морських сил НАТО в Чорному морі. Прем'єр-міністр Болгарії зазначив, що координаційний центр має виконувати тільки стримуючу роль, оскільки Софія проти військових флотів у Чорному морі.

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