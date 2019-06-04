Столтенберг: НАТО продовжить допомагати Україні

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс продовжить допомагати Україні. Про це він сказав в ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

За словами генсека НАТО, більше 40 млн євро виділять на кібербезпеку і медичну реабілітацію.

"Ми також продовжуємо надавати потужну практичну підтримку в різних сферах. Понад 40 млн євро будуть виділені на кібербезпеку і медичну реабілітацію. Союзники НАТО також допомагають у військових тренуваннях Збройних сил України, і кожен день наші радники підтримують реформи в сфері безпеки і оборони", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя (Бельгія) з першим закордонним візитом. Глава держави відзначав, що попереду у нього ряд зустрічей на вищому рівні.

Як писало РБК-Україна раніше, спочатку планувалося, що Зеленський під час візиту до Брюсселю не буде давати прес-конференцій з лідерами ЄС та НАТО. Зазначалося, що президент України зробить тільки заяви.

Додамо, прес-секретар Зеленського відзначала, що глава держави під час першого візиту до Брюсселя 4 червня задекларує незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.