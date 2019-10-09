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Лавров заявив про безальтернативність мінських угод

Новини » Політика    09.10.2019 - 10:19
Лавров заявив про безальтернативність мінських угод
Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

У РФ заявили, що мінським угодами немає ніякої альтернативи

Росія розраховує, що Україна забезпечить послідовне виконання мінських домовленостей. Про це заявив в середу міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Лавров зазначив, що цим домовленостям немає ніякої альтернативи.

"Ми згадали і про необхідність виконувати мінські домовленості в тому, що стосується врегулювання на сході України. Їм немає жодної альтернативи, і ми дуже розраховуємо, що новий уряд України буде з цього виходити і що буде забезпечена послідовність дій, які повинні вписуватися в заявлену президентом Зеленським логіку виконання цього важливого документа", - сказав він.

У Кремлі також вважають, що основні зусилля по врегулюванню конфлікту на Донбасі сконцентровані на нормандському форматі і, на думку його учасників, йому зараз немає альтернативи.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни Європи діяти більш активно, щоб зупинити війну на Донбасі. За словами Лукашенка, українського президента залишили "один на один" з конфликом на Донбасі.

Також у Білорусі вважають, що мінські угоди недостатньо ефективні і виступають за залучення США до переговорів по врегулюванню на Донбасі.

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