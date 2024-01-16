Столтенберг о помощи Украине: это не благотворительность, это инвестиция в собственную безопасность

По его словам, несмотря на попытки России атаковать на фронте, Украина все же имеет определенные успехи как на поле боя, так и в экономическом плане.

Прогнозы по войне РФ в Украине

Как рассказывал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками. В то же время, если сравнивать с забегом на 100 метров, то Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым.

Однако военные эксперты расходятся во мнении, на каком этапе война на самом деле.

Напомним, ранее руководитель Главного управления Разведки заявил, что у России пока нет планов воевать в 2025 году.

Хотя до этого Буданов говорил, что война сможет проходить еще долго, поскольку враг может отказаться подписывать какие-либо договоры с Украиной или ее союзниками.

После этого террористы будут предпринимать хаотические обстрелы страны, но без ведения мощных боевых действий.

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