Сутички під АП: поліція відкрила кримінальне провадження

В результаті сутичок постраждали троє правоохоронців

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновений под Администрацией президента в Киеве, которые произошли сегодня во время акции националистов, которые требовали привлечения к уголовной ответственности бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу полиции Киева Facebook.

Как сообщается, в результате столкновений пострадали двое сотрудников полиции и один нацгвардеец. Один из правоохранителей был госпитализирован с химическим ожогом глаз.

Отмечается, что по факту столкновений следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Напомним, сегодня, 9 марта, в Киеве состоялась акция националистов с требованием арестовать бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына, которых подозревают в махинациях с бюджетными деньгами. Участие в акции приняли около тысячи активистов.

Во время акции возникли столкновения возле Администрации президента. Националисты попытались прорвать кордон силовиков. В ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ.