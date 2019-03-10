Після зіткнень у Черкасах в лікарню звернулися 22 правоохоронця

19 з них були госпіталізовані в результаті зіткнень в Черкасах

В результате столкновений в Черкассах между представителями организации "Национальный корпус" и полицейскими с разными травмами в медицинские учреждения обратились 22 сотрудника полиции, 19 из которых были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что по состоянию на 10:00 утра в больницу обратилось 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновения. Девятнадцать из них госпитализированы.

Напомним, 9 марта в Черкассах во время акции националистов организации "Национальный корпус", которые требовали арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына, произошли столкновения с правоохранителями.

Позже Национальная полиция Украины открыла 2 уголовных дела по факту столкновений между представителями организации "Национальный корпус" и полицией. По данному факту следователями было открыто 2 уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Тогда сообщалось, что во время столкновений пострадали 15 правоохранителей, среди которых начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.