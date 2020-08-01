Зіткнення поїзда з машиною у Португалії: число жертв і постраждалих зросло

У зіткненні поїзда з машиною у Португалії загинули двоє людей. При цьому число поранених зросло до трьох десятків.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначено, що на борту поїзда Alfa Pendular, який є найшвидшим у Португалії, було понад 200 пасажирів. Відзначається, що двоє загиблих працювали на залізничних коліях у момент зіткнення.

Так, на місці події працюють екстрені служби, в тому числі 163 рятувальники та два медичних вертольоти.

У Міністерстві з питань інфраструктури та житлового господарства додали, що уряд проведе розслідування причин аварії.

Крім того, португальська газета Diário de Noticias пише, що в результаті аварії у поїзді виникла паніка. Повідомляється, що люди кричали і лежали на землі.

"Потім вагон почав заповнюватися пилом. Ми застрягли всередині, тому що двері були пошкоджені. Хтось встиг виламати одну з них, і ми почали вилазити і допомагати іншим вилазити", - розповів пасажир поїзда.

Нагадаємо, в центральному регіоні Португалії сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда і машини технічного обслуговування. Спочатку повідомлялося, що в результаті зіткнення загинула одна людина.

Як писало РБК-Україна, в Чехії зіткнулися два потяги, в результаті чого постраждали десятки людей; пасажирський поїзд зійшов з рейок і зіткнувся з вантажним, який рухався назустріч.