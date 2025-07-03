Столицу накрыла жара: в Киеве на несколько дней запретят движение тяжеловесных авто

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

За соблюдением запрета будет следить управление патрульной полиции в г. Киеве. В "Киевавтодоре" просят с пониманием отнестись к временным мерам и планировать маршруты с учетом ограничений.

Часы ограничения будут определять в зависимости от фактической температуры в течение дня.

Напомним, в Тернопольской области с 3 июля ввели временное ограничение движения для грузовиков и фур общей массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т на ряде государственных дорог из-за жары свыше +28°C. Ограничения не распространяются на транспорт с опасными грузами, скоропортящимися продуктами, живыми животными и грузами для чрезвычайных ситуаций.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 3 июля частично ограничили движение по путепроводу на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной из-за начала капитального ремонта дороги. Работы продлятся до августа 2026 года.

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