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Столицу накрыла жара: в Киеве на несколько дней запретят движение тяжеловесных авто

Четверг 03 июля 2025 20:39
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Столицу накрыла жара: в Киеве на несколько дней запретят движение тяжеловесных авто Фото: В Киеве запретили движение грузовиков (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве 3, 4, 7 и 8 июля ограничат движение тяжеловесного транспорта из-за ожидаемой жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

В жаркую погоду асфальт быстрее деформируется под весом тяжелой техники, поэтому город вводит временные ограничения для сохранения дорожного покрытия.

Если температура воздуха будет превышать +28°C, на улично-дорожной сети столицы запретят движение тяжеловесных транспортных средств:

  • общим весом более 24 тонн;
  • нагрузкой на ось более 7 тонн.

Часы ограничения будут определять в зависимости от фактической температуры в течение дня.

За соблюдением запрета будет следить управление патрульной полиции в г. Киеве. В "Киевавтодоре" просят с пониманием отнестись к временным мерам и планировать маршруты с учетом ограничений.

Напомним, в Тернопольской области с 3 июля ввели временное ограничение движения для грузовиков и фур общей массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т на ряде государственных дорог из-за жары свыше +28°C. Ограничения не распространяются на транспорт с опасными грузами, скоропортящимися продуктами, живыми животными и грузами для чрезвычайных ситуаций.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 3 июля частично ограничили движение по путепроводу на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной из-за начала капитального ремонта дороги. Работы продлятся до августа 2026 года.

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Ограничение движения Автомобильное движение
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