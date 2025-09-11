Столица выделила еще 4 млрд на ВСУ, вопреки изъятию властью значительных средств из бюджета Киева, - Кличко

"Сегодня Киевсовет должен увеличить поддержку наших защитников. Чтобы Киев мог и дальше помогать военным. Поэтому рассмотрим проект решения о внесении изменений в городскую целевой программу "Защитник Киева", - отметил Виталий Кличко.

Речь идет об увеличении финансирования потребностей Сил обороны и безопасности на 4 млрд грн. Таким образом, финансирование программы "Защитник Киева" в 2025 году вырастет почти до 11 млрд грн, сообщил мэр Киева.

Кроме того, по его словам, на 210 млн грн увеличится финансирование программы "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям находящихся в плену.

Программой также предусмотрена компенсация приобретения автомобиля участникам боевых действий, переустройство жилья для ветеранов, передвигающихся на кресле колесном, компенсация за глазное протезирование и слухопротезирование.

Также мэр Киева сообщил, что Киевсовет увеличит финансирование программы материальной помощи киевлянам, пострадавшим от вражеских атак на город, "Забота. Навстречу киевлянам" - на 130 млн грн. На эту программу в начале года было предусмотрено 740 млн грн.

"Это средства на выплаты материальной помощи киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В том числе и жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак на город. В последние месяцы у нас таких людей все больше", - сообщил Кличко.

Вместе с тем он заявил, что центральные власти "ограбили" Киев, изъяв 8 млрд грн из бюджета города, вопреки законам и Конституции Украины.

"Произошло фактически ограбление Киева! По-другому это не назовешь. Потому что законопроект, предусматривающий изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева, который принял парламент и подписал президент, противоречит принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закона "О столице". И нарушает права местного самоуправления", - подчеркнул Виталий Кличко.