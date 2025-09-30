ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Столица получит 85 новых автобусов по соглашению с Европейским инвестиционным банком, - Кличко

Киев, Вторник 30 сентября 2025 18:37
UA EN RU
Столица получит 85 новых автобусов по соглашению с Европейским инвестиционным банком, - Кличко Фото: Киев получит 85 автобусов по соглашению с ЕИБ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

В рамках финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) Киев получит 85 новых автобусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.

"Это очередной шаг к обновлению общественного транспорта столицы, повышению его доступности, комфорта и безопасности киевлян и гостей города. Всего город должен получить 85 автобусов, приобретенных за счет кредитного займа ЕИБ в размере 18,5 млн евро", - написал Виталий Кличко.

Мэр столицы рассказал, что это 12-метровые низкопольные автобусы, оборудованные пандусом для людей с инвалидностью и маломобильными группами населения. С информационными табло, системой кондиционирования и отопления, камерами видеонаблюдения, системой озвучивания остановок, энергосберегающим LED-освещением и тонированным стеклом.

Он отметил, что первые 20 новых автобусов уже вышли на городские маршруты.

"Киев получил первую партию - 30 новых современных пассажирских автобусов. 20 из них сегодня вышли на городские маршруты. Еще 10 прибыли в столицу в минувшие выходные и после прохождения необходимых процедур также приступят к работе на линии. До конца этого года ожидаем прибытия еще 30-ти", - сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, новый транспорт будет курсировать в разных районах города по маршрутам №24, 62, 110 и 119.

Проезд в общественном транспорте Киева

Как сообщалось ранее, из-за изъятия центральной властью из бюджета столицы 8 млрд грн, Киевсовет был вынужден рассматривать повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Однако мэр Киева заявил, что до конца войны этот вопрос рассматриваться не будет, город найдет деньги, чтобы тарифы оставались неизменными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко Автобусы
Новости
Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары
Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен