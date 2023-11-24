Столица Ирландии погрузилась в беспорядки после случая с нападением на детей (фото)

В Дублине, столице Ирландии, вспыхнули антиэмигрантские забастовки и стычки с полицией. Массовое недовольство вызвало поножовщина, совершенная выходцем из другой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Известно, что жестокие беспорядки в центре ирландской столицы были спровоцированы нападением с ножом на маленьких детей в Дублине. Инцидент произошел около 13:30 по местному времени в четверг, 23 ноября, у школы Gaelscoil Choláiste Mhuire.

Когда дети выходили из школы, 50-летний мужчина, вооруженный ножом, атаковал прохожих.

В то же время, правоохранители отметили, что серьезные травмы получили пятилетняя девочка и 30-летняя женщина. Еще двое пострадавших детей, пятилетний мальчик и шестилетняя девочка, имеют ранение более легкой степени.

Нападающий также задержан и госпитализирован с травмами, которые он предположительно нанес себе сам. Еще до приезда правоохранителей его задержали свидетели нападения. Полиция не сообщает детали о его гражданстве, факты и обстоятельства нападения еще устанавливаются.

Фото: протесты в Дублине 23-24 ноября (GettyImages)

Ночные протесты и стычки с полицией

Это поножовщина спровоцировала взрыв массовых протестов и беспорядков в Дублине в тот же вечер, 23 ноября, и в ночь на 24 ноября.

Агрессивно настроенная толпа столкнулась с правоохранителями сразу же через несколько часов после инцидента возле школы. Отдельные участники держали в руках плакаты с надписью "Жизнь ирландцев имеют значение (Irish lives matter)", протестующие также скандировали лозунги вроде: "Долой их (мигрантов - ред.)".

В центре города были подожжены автобусы и трамваи, ограблены магазины. Некоторые участники беспорядков запускали файеры, другие пытались устроить погромы, хватая стулья и табуреты у баров и ресторанов. В связи с этим некоторые транспортные услуги были прекращены.

Вокруг здания ирландского парламента была установлена полицейская граница. В общей сложности пришлось привлечь более 400 ирландских правоохранителей. Сообщается о нападениях, однако сообщений о существенных травмах не поступало ни от полицейских, ни от протестующих.

В настоящее время ирландская нацгвардия патрулирует центр города. Отмечается, что к утру беспорядков удалось унять.

Фото: протесты в Дублине 23-24 ноября (GettyImages)

Реакция мировых лидеров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что она была шокирована атакой с ножом в Дублине. На чрезвычайное происшествие у школы также отреагировал вице-премьер-министр Ирландии, отметив, что "глубоко шокирован серьезным инцидентом".

Министр юстиции Ирландии Хелен Макенти заявила, что протестующие вели себя как "головорезы" и "преступники", "использовавшие это ужасное нападение, чтобы посеять раскол и хаос в городе". По ее словам, правоохранители применили "все возможные силы, чтобы восстановить порядок в городе".

Фото: протесты в Дублине 23-24 ноября (GettyImages)