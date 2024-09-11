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В ЕС заявили о готовности полностью отказаться от российского газа

Украина, Среда 11 сентября 2024 14:48
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В ЕС заявили о готовности полностью отказаться от российского газа Фото: Кадри Симсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доля российского газа в импорте стран Европейского Союза резко снизилась после начала войны России против Украины. ЕС готов полностью отказаться от поставок из Москвы.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

По ее словам, доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 18% к июню 2024 года, в то время как импорт от таких надежных партнеров, как Норвегия и США, увеличился.

"Мы больше не находимся во власти трубопроводов Путина, и мы продолжаем поддерживать наших украинских партнеров по мере приближения зимы", - сказала она.

Как отметила Симсон, ЕС по-прежнему полностью привержен завершению поэтапного отказа от российского газа, что можно сделать, не ставя под угрозу энергетическую безопасность поставок в Европу.

"В качестве первого шага мы вместе с государствами-членами готовимся к прекращению действия соглашения о транзите газа через Украину. Мы делаем это уже несколько месяцев. Мы начали подготовку два года назад. ЕС готов жить без российского газа, поступающего по украинскому транзитному маршруту", - сказала она.

В докладе о состоянии Энергетического сообщества за 2024 год говорится, что цены на энергоносители более стабильны и остаются значительно ниже пиковых уровней энергетического кризиса 2022 года.

При этом ЕС достиг своей 90-процентного зимнего плана по хранению газа 19 августа 2024 года, значительно раньше крайнего срока 1 ноября.

Конец транзита

Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце 2024 года и Киев не будет его продлевать.

Президент Владимир Зеленский в июле, что Киев ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС. Соглашение о замене российского газа азербайджанскими поставками является "одним из предложений", которые в настоящее время обсуждаются, сказал тогда Зеленский.

Подробнее о возможных поставках после 2024 года читайте в материале РБК-Украина "Россия хочет сохранить транзит газа в ЕС через Украину: зачем это Путину и "Газпрому".

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