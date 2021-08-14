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До столиці Афганістану прибули американські війська

Автор: Инна Собора

Американські війська прибули в афганську столицю Кабул для надання допомоги в евакуації. Військові повинні допомогти евакуювати персонал посольства та інших цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Вони (військові, - ред.) прибули, їх прибуття триватиме до завтра", - сказав офіційний представник США на умовах анонімності.

Сьогодні таліби наблизилися до Кабула, захопивши ключове місто в 70 кілометрах від столиці - Пулі-Алам. Він вважається ключовим плацдармом для потенційного нападу на Кабул.

Член місцевої ради провінції на умовах анонімності розсказав Reuters, що таліби не зустріли особливого опору.

У той же час, Пентагон повідомив, що до вечора неділі в Кабул прибудуть два батальйони морської піхоти і один піхотний батальйон, в яких буде задіяно близько 3 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що "Талібан" може напасти на столицю Афганістану протягом декількох наступних днів.

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ТалібанАфганистан