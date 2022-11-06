В столице Южной Кореи с рельсов сошел поезд: пострадали более 30 человек

В центре столицы Южной Кореи, Сеуле, поезд претерпел крушение. Сообщается, что пострадали более 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News .

По предварительным данным, в результате аварии обошлось без жертв. Полиция уже начала расследование причин крушения. Спасатели разбирают сошедшие с рельс вагоны, чтобы максимально оперативно восстановить движение в поездов по ветке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Сеуле, во время празднования Хэллоуина, произошла смертельная давка. Первоначально было известно о гибели не менее 59 человек, однако их количество продолжало расти.

Также сообщалось, что США отправили в Южную Корею стратегические бомбардировщики B-1B, которые примут участие в совместных военных учениях.

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