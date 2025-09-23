RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В столице Норвегии закрыли аэропорт из-за дронов

Иллюстративное фото: пассажиров утренних рейсов призвали следить за обновлениями (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 сентября аэропорт "Гардермуэн" в норвежской столице Осло был полностью закрыт. Причиной стала фиксация неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verdens Gang и Aftonbladet.

Как пишут СМИ, первые сообщения о дронах над аэропортом появились в 23:30 по местному времени. После этого весь трафик был переведен на одну взлетно-посадочную полосу.

Спустя больше часа в воздухе был замечен еще один беспилотник. К этому моменту аэропорт был полностью закрыт на прием и вылет самолетов.

"Воздушное пространство над аэропортом Осло закрыто из-за появления нового беспилотника", - заявила Моника Фастинг, менеджер по коммуникациям аэропорта "Гардермуэн".

По данным компании Fasting, закрытие аэропорта затронуло от 12 до 14 рейсов. Там добавили, что у них нет точных сроков открытия воздушного пространства, а также посоветовали утренним пассажирам следить за обновлениями в своих авиакомпаниях.

"Мы надеемся открыть воздушное пространство до этого времени, поэтому тем, кто вылетает завтра утром, следует отнестись к своему рейсу как к обычному и иметь дело с авиакомпанией", - заявили в Fasting.

Что предшествовало

Напомним, в понедельник вечером в столице Дании Копенгагене заметили неизвестные дроны. Из-за этого столичный аэропорт был закрыт для приема и отправки самолетов. Как минимум 15 рейсов перенаправили а другие аэропорты.

Позже в тот же вечер, инцидент произошел в Норвегии. В частности, над военной территорией в Осло прозвучала тревога. Известно, что Правоохранители задержали двух человек из Сингапура.

