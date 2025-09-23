В столице Норвегии закрыли аэропорт из-за дронов

Как пишут СМИ, первые сообщения о дронах над аэропортом появились в 23:30 по местному времени. После этого весь трафик был переведен на одну взлетно-посадочную полосу.

Спустя больше часа в воздухе был замечен еще один беспилотник. К этому моменту аэропорт был полностью закрыт на прием и вылет самолетов.

"Воздушное пространство над аэропортом Осло закрыто из-за появления нового беспилотника", - заявила Моника Фастинг, менеджер по коммуникациям аэропорта "Гардермуэн".

По данным компании Fasting, закрытие аэропорта затронуло от 12 до 14 рейсов. Там добавили, что у них нет точных сроков открытия воздушного пространства, а также посоветовали утренним пассажирам следить за обновлениями в своих авиакомпаниях.

"Мы надеемся открыть воздушное пространство до этого времени, поэтому тем, кто вылетает завтра утром, следует отнестись к своему рейсу как к обычному и иметь дело с авиакомпанией", - заявили в Fasting.