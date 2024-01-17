В столице Кыргызстана упал военный вертолет Ми-8

Авария произошла в 10:55 по местному времени (6:55 по Киеву). "Кыргызэронавигация" отмечает, что вертолет Ми-8 упал на авиабазе "Фрунзе-1".

Местные издания со ссылкой на Министерство обороны страны пишут, что вертолет совершил вынужденную посадку во время проведения учебно-тренировочного полета. По факту аварии будет проведен расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента.

По данным Минобороны Кыргызстана, в результате аварии есть пострадавшие. В сети пишут об одном погибшем и семи пострадавших.