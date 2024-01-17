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В столице Кыргызстана упал военный вертолет Ми-8

Фото: в столице Кыргызстана упал военный вертолет (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Военный вертолет Ми-8 упал на окраине столицы Кыргызстана - городе Бишкек. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Kabar.

Авария произошла в 10:55 по местному времени (6:55 по Киеву). "Кыргызэронавигация" отмечает, что вертолет Ми-8 упал на авиабазе "Фрунзе-1".

Местные издания со ссылкой на Министерство обороны страны пишут, что вертолет совершил вынужденную посадку во время проведения учебно-тренировочного полета. По факту аварии будет проведен расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента.

По данным Минобороны Кыргызстана, в результате аварии есть пострадавшие. В сети пишут об одном погибшем и семи пострадавших.

 

Напомним, недавно в Чили разбился пожарный самолет. Трагедия произошла возле аэропорта Пангилемо, самолет врезался в электрические кабели и автомобили.

Также 31 декабря в Польше упал небольшой самолет. Причиной аварии стал отказ авионики, на борту находились два человека.

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