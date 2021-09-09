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У столиці заклали камінь на місці, де буде скульптурна композиція Івану Франку, - Кличко

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Дніпро, Четвер 09 вересня 2021 18:14
У столиці заклали камінь на місці, де буде скульптурна композиція Івану Франку, - Кличко Фото: мер Віталій Кличко на закладенні каменю в Києві (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії закладення каменю в сквері на розі вулиць Липської та Інститутської у Києві, де буде споруджена скульптурна композиція українському письменнику, поету, науковцю та публіцисту Івану Франку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт КМДА.

"Сьогодні тут, у сквері в центрі міста, ми закладаємо камінь – як символічний початок спорудження скульптурної композиції, присвяченої великому українцю, видатному письменнику і науковцю Івану Франку. Дуже шкода, що до цього дня не дожив його онук - Роланд Франко. Встановлення скульптурної композиції на честь його діда було мрією Роланда Тарасовича. І ми разом працювали над тим, щоб її втілити. Міська влада дотримується своїх обіцянок, і сьогодні на цьому місці ми закладаємо камінь. Згодом тут буде встановлена скульптурна композиція Івану Франку", - сказав мер Києва.

Композицію, яку зведе Міжнародний фонд Івана Франка, встановлять на місці демонтованого в рамках декомунізації пам’ятника Мануїльському.

"Ми повинні шанувати своїх геніїв, які творили і жили заради України та її майбутнього. А внесок Івана Франка в українську культуру є неоціненним. Він автор понад 6 тис. літературних, публіцистичних та наукових творів. Писав кількома мовами, а переклад робив із 19 мов світу, зокрема, і східних. Спадок Івана Франка є одним із ключових надбань у становленні української нації. Тому важливо, що ми увіковічнимо Каменяра, віддамо шану його пам’яті і його справі", - наголосив Віталій Кличко.

У столиці заклали камінь на місці, де буде скульптурна композиція Івану Франку, - Кличко

Церемонію також відвідав правнук Івана Франка Петро Галущак та директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус.

"Франко належить не тільки своїй родині. Франко належить всій Україні, всім українцям. Невдовзі на цьому місці, у столиці, буде скульптурна композиція. Адже саме тут, у Києві, він одружився зі своєю дружиною. І я дуже задоволений, що маю можливість побачити закладення та освячення каменю і відчути, що тут увіковічнять пам’ять Івана Франка", - сказав правнук Франка Петро Галущак.

Як повідомлялось, мер Києва Віталій Кличко у День знань відкрив нову енергоефективну школу на 720 учнів у Солом’янському районі столиці.

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Віталий Кличко
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