Кличко відкрив нову енергоефективну школу у Києві

"Сьогодні у нас справжнє свято. Адже діти солом’янки отримали ще одну нову, сучасну школу. І це - десята з таких нових, європейських шкіл, які ми відкрили протягом останніх кількох років. Тут, на місці старого дитячого садочку, в приміщенні якого протягом 20 років були змушені навчатися діти, ми збудували новий навчальний заклад", - зазначив Кличко.

Віталій Кличко зазначив, що на підготовку до нового навчального 2021-2022 року столиця виділила 1,8 млрд грн.

"Місто змінюється. І ви всі це бачите. Ми будуємо і ремонтуємо школи та садки, лікарні, парки та сквери, дороги і мости. Зводимо нові туристичні об’єкти. Закуповуємо новий громадський транспорт. За кілька останніх років у Києві побудували 10 нових шкіл та збудували або капітально оновили 33 дитячих садочки. Влітку у кожному другому закладі освіти здійснили поточні або капітальні ремонти", - наголосив лідер "УДАРу".

Він також привітав учнів, батьків та вчителів з початком навчального року.

"Діти - це наше майбутнє. Саме тому ми робимо все можливе, щоби діти навчалися, а вчителі працювали в комфортних умовах. Цього навчального року за парти в столичних школах сядуть понад 300 тис. учнів. Із них 29 тис. - першокласників. Я вітаю сьогодні і першачків, які відкриють світ знань в таких гарних умовах, і всіх школярів. А 11-класникам побажаю вдалого останнього року навчання та блискучих ЗНО. Вітаю також столичних педагогів і бажаю їм вдячних учнів. Та батьків – вам сил і терпіння теж", - підкреслив Віталій Кличко.