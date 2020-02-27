Літак ВПС Іспанії зазнав аварії у Середземному морі

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Літак розбився під час виконання тренувальних вправ

Літак військово-повітряних сил Іспанії зазнав аварії у Середземному морі біля берегів південно-східній іспанській провінції Мурсія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onda Regional de Murcia.

Як повідомляється, літак C-101 академії ВПС в Сан-Хав'єра впав у Середземне море недалеко від піщаної коси Ла-Манга-дель-Мар-Менор вранці у четвер, 27 лютого.

Літак розбився під час виконання тренувальних вправ. Поки не підтверджено, пілотові вдалося катапультуватися.

Причини падіння літака поки що невідомі.

Un avión de la AGA se estrella en el Mediterráneo frente a La Manga. Vídeo cedido por varios testigos https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/un-avion-de-la-aga-se-estrella-en-el-mediterraneo-frente-a-la-manga/ Опубліковано Onda Regional de Murcia Четвер, 27 лютого 2020 р.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Іспанії літак академії ВПС під час навчань впав у море поблизу берега провінції Мурсіяу. В результаті загинули двоє пасажирів - інструктор і курсант.

Крім того, на півдні Франції невеликий туристичний літак зазнав аварії. Пілот з невідомих причин втратив керування та впав. У результаті катастрофи загинув пілот літака і троє пасажирів.

Додамо, що в штаті Техас, США, розбився двомоторний літак, в результаті чого загинули три людини. Перед зникненням з радарів пілот повідомив про проблеми з електронікою і розгорнув літака у напрямку регіонального аеропорту Ебилен.