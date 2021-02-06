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У столиці Куби ввели комендантську годину

Автор: Анастасія Рокитна

У столиці Куби Гавані почала діяти комендантська година. Людям заборонено виходити на вулиці з 21:00 до 5:00.

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Про це повідомляє Reuters.

Такий захід влада прийняла для уповільнення поширення в країні коронавірусної інфекції нового типу. Тільки за перші тижні 2021 року в 11-мільйонній Кубі вірус виявлено у 31 190 осіб, 229 з них померли, 25 364 - одужали.

Крім того, з 6 лютого кубинська влада вводять обов'язковий п'ятиденний карантин для туристів, які прибувають на острів. Відбувати ізоляцію самостійні туристи будуть в готелях за свій рахунок.

Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоров'я Греції прийняло рішення ввести карантин вихідного дня і посилити комендантську годину в трьох регіонах.

Також РБК-Україна писало, що уряд Латвії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації в країні, введеної через COVID-19. НС діятиме щонайменше до 6 квітня.

Разом з тим уряд Бельгії продовжив чинність обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу до 1 квітня. Крім того, планують запровадити систему штрафів для тих, хто уникає обов’язкового тестування.

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