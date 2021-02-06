В Бельгії продовжили карантин до 1 квітня

Фото: прапор Бельгії (pexels)

Уряд Бельгії продовжив чинність обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу до 1 квітня. Крім того, планують запровадити систему штрафів для тих, хто уникає обов’язкового тестування.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Нині у лікарнях Бельгії перебуває 1752 пацієнти з коронавірусом, з них 306 - у відділеннях інтенсивної терапії. Від початку пандемії у країні підтверджено 718 847 випадків зараження, померли 21 260 хворих.

"Деякі з цих заходів діють вже понад рік. Скажу абсолютно чітко: ми не хочемо тримати ці заходи навіть на день довше, ніж це є необхідним. Ми попросили експертів визначити чіткий шлях вперед, враховуючи не лише кількість випадків заражень, показники госпіталізації та смертності, а й перебіг вакцинації, особливо серед уразливих груп", - сказав прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Раніше повідомлялось, що уряд Бельгії вирішив трохи пом'якшити карантинні обмеження. Нововведення набуде чинності 13 лютого.

Нагадаємо, у Бельгії посилили правила для туристів, які в'їжджають в країну на автобусі або поїзді. До цього такі правила застосовувалися тільки для мандрівників, що направлялися до Бельгії на літаку або морському транспорті.