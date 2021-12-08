У столиці Бурунді горіла в'язниця: десятки ув'язнених загинули

Віце-президент Проспер Базомбанза повідомив, 12 людей загинули від чадного диму, ще 26 - від важких травм в результаті пожежі.

Відомо, що пожежа виникла ще до світанку, тому більшість ув'язнених спали на момент початку пожежі. Причина загоряння невідома.

Видання The Guardian зазначає, що пожежники прибули на місце через дві години після початку пожежі, а поліція відмовилася випускати ув'язнених. Один з ув'язнених прокоментував це так: "Поліція відмовилася відкривати двері в наші кімнати, сказавши, що це накази, які ми отримали".

За даними тюремної адміністрації, станом на кінець листопада у в'язниці перебували понад 1500 ув'язнених – це перевищує проектну місткість в 400 осіб. Також відомо, що будівля була побудована майже 100 років тому. Там було крило, де утримували жінок, а також політичних в'язнів у комплексі суворого режиму.