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У столиці Боснії відключать електроенергію через повінь

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Боснія, Субота 06 листопада 2021 05:10
У столиці Боснії відключать електроенергію через повінь Фото: у Сараєво через повінь відключать електроенергію (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Боснії через рясні дощі сталася повінь. Це спричинило відключення електроенергії в багатьох частинах боснійської столиці Сараєво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зараз в місті заблоковані автодороги, скасовані шкільні заняття і затоплений завод, що заповнює кисневі балони для пацієнтів з COVID-19.

Десятки людей евакуювали з будинків престарілих, інших установ і приватних будинків у найбільш постраждалих частинах міста, а також у містах Південної Герцеговини.

Нині невідомо, коли постачання електроенергії стабілізується через численні збої в мережі.

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Босния и Герцеговина
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