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В столице Боснии отключат электроэнергию из-за наводнения

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Босния, Суббота 06 ноября 2021 05:10
В столице Боснии отключат электроэнергию из-за наводнения Фото: в Сараево из-за наводнения отключат электроэнернию (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Боснии из-за обильных дождей произошло наводнение. Это повлекло за собой отключение электроэнергии во многих частях боснийской столицы Сараево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сейчас в городе заблокированы автодороги, отменены школьные занятия и затоплен завод, заполняющий кислородные баллоны для пациентов с COVID-19.

Десятки людей эвакуировали из домов престарелых, других учреждений и частных домов в наиболее пострадавших частях города, а также в городах южной Герцеговины.

В настоящее время неизвестно, когда поставка электроэнергии стабилизируется из-за многочисленных сбоев в сети.

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