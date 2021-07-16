Столиця ОАЕ введе комендантську годину і обмеження на в'їзд в емірат

Комітет з надзвичайних ситуацій в столиці ОАЕ Абу-Дабі оновив процедури для тих. хто приїжджає в емірат. Влада також прийняла рішення ввести з 19 липня комендантську годину у зв'язку з поширенням нових штамів коронавірусу .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство WAM .

Особи, які отримали негативний результат ПЛР-тесту, зможуть в'їхати в країну протягом 48 годин або протягом 24 годин, якщо вони проходили експрес-тест, що застосовується в ОАЕ.

При цьому ПЛР-тест повторно здають його через чотири дні, що пройшли експрес-тест на третій день мають здати ПЛР-тест.

Крім того, вводиться комендантська година з опівночі до 05:00 з метою вжиття щоденних заходів щодо санітарної обробки вулиць та об'єктів громадського користування. У ці години буде повністю скасовано рух особистого і громадського автотранспорту, а також заборонено пересування населення.