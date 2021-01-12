Столичним метро стали користуватися рідше на 56% у 2020

Число пасажирів Київського метрополітену у 2020 році скоротилося на 56%. Метрополітен перевіз 279,484 млн пасажирів, що на 215,816 млн менше, ніж у попередньому році.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

Підкреслюється, що епідемія коронавірусу і карантин відбилися на кількості перевезених торік пасажирів.

"Однак незмінними залишаються станції-лідери за пасажиропотоком. Найбільш завантаженою у 2020 році залишилася станція "Академмістечко". За рік нею скористалися 12,5 млн киян і гостей столиці", - відзначили в КМДА.

Наступною за пасажиропотоком є ​​станція Лісова, яка обслужила 11,560 млн пасажирів.

Традиційно найменше пасажирів зафіксовано на станції Дніпро - 555 тисяч.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня почав діяти посилений карантин. Триватиме він до 25 січня. У цей період можливі обмеження у роботі декількох станцій метрополітену.

Як писало РБК-Україна, під час локдауну в Україні працює громадський транспорт, однак з деякими змінами. Зокрема, інтервал руху громадського транспорту може бути змінений.